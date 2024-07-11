المنظمة العالمية للأرصاد تشيد بدور السعودية في بناء القدرات الإقليمية المشتركة من خلال المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية

ونوه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، المشرف على المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ بتقدير المنظمة لهذا الدور البارز الذي يقوم بها المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، وما يدعم مبادراتها ضمن رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي في استدامة العمل البيئي والمناخي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التكيف والتخفيف والقدرة على الصمود لمجابهة الظواهر الجوية الشديدة.