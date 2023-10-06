سوق التأمين الصحي في السعودية يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2028

ووفقًا لمجموعة "IMARC" الاستشارية -مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة- فإن نمو سوق التأمين الصحي في السعودية يعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك زيادة السكان والتطور الصناعي السريع، وزيادة إنفاق الحكومة السعودية على الرعاية الصحية والتحسينات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل تغطية المؤسسات الخاصة في قطاع التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم، وهو عامل رئيس آخر يسهم في زيادة حجم السوق.