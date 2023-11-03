جهود على قدم وساق.. معالجة 62 تجمعاً للأمطار بالقصيم والأعمال تتواصل

قامت أمانة منطقة القصيم بتكثيف جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار، وذلك بعد موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ ساعات صباح أمس الخميس.
وذكرت أمانة القصيم أنها عالجت أكثر من 62 موقعًا لتجمع المياه بمدينة بريدة، وبمشاركة أكثر من 167 من المعدات والآليات وبجهود 76 فرقة ميدانية بعدد 245 فردًا؛ حيث تم سحب 8200م3 بالسيارات المخصصة بالشفط وكذلك المياه المسحوبة من المحطات 339.730م3.
وأوضحت الأمانة أنها وضعت خطة لتوزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة على مدار الساعة.
من جانب آخر، نظمت أمانة منطقة القصيم ممثلةً بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ورشة عمل بعنوان "المنهجيات الاتصالية في أعمال الوحدات الرقابية"، وذلك بحضور منسوبي بلديات المنطقة، والتي تقدمها إدارة التوعية والتثقيف بوكالة المراجعة الداخلية وأحكام الضوابط الرقابية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتم خلال الورشة مناقشة أهم المحاور الأساسية بالمنهجيات، وهي إعداد الخطط الاتصالية والعوامل المؤثرة في تطوير قدرة الوحدة التنظيمية على إدارة المعرفة، إضافة إلى عناصر وتحديات نقل المعرفة وعملية وأساليب نقل المعرفة وأفضل الممارسات التطبيقية في نقل المعرفة.