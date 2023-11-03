جهود على قدم وساق.. معالجة 62 تجمعاً للأمطار بالقصيم والأعمال تتواصل

وذكرت أمانة القصيم أنها عالجت أكثر من 62 موقعًا لتجمع المياه بمدينة بريدة، وبمشاركة أكثر من 167 من المعدات والآليات وبجهود 76 فرقة ميدانية بعدد 245 فردًا؛ حيث تم سحب 8200م3 بالسيارات المخصصة بالشفط وكذلك المياه المسحوبة من المحطات 339.730م3.