"ابن معمر" يستعرض قصة إنشاء الفهرس العربي الموحد.. ويعدّه وجهًا مضيئًا للتعاون المشترك

وقال "ابن معمر": "نفخر في المملكة العربية السعودية، دومًا بما وصل إليه الفهرس العربي الموحد؛ لكونه مشروعًا ثقافيًا عربيًا؛ حظي بدعم المقام السامي ووزارة الثقافة في المملكة وبدعم وزاري عربي كبير وحضر لقاءاته وإطلاق منصاته وزراء الثقافة والتعليم العرب، ويمثِّل وجهًا مضيئًا من وجوه العمل العربي التعاوني المشترك، بما حقق من إنجازات على مستوى تكوين القاعدة الببليوجرافية والعمل الاستنادي والتدريب، وبما سيقدمه من خدمات جديدة، في طليعتها: المكتبة الرقمية العربية الموحدة".