كي لا تفقد أشياءك الثمينة.. "الحج والعمرة" تدعو للتخفيف من الأمتعة بالحرم

نصح مركز توعية ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة، حجاج بيت الله الحرام، بالتخفيف من الأمتعة -قدر الإمكان- في رحاب الحرم.
وقالت الوزارة: لا تقلق عند فقدان أغراض في رحاب الحرم، لكن الأفضل أن تخفّف من الأمتعة -قدر الإمكان- قبل القدوم لأداء المناسك.
وأضافت، أن تجنُّب فقدان الأغراض يكون عبر التخفيف من الأمتعة قبل القدوم، والاكتفاء بالمستلزمات الضرورية، وعدم ترك الحقائب خلف الأبواب.
ودعت الوزارة إلى التوجه لمكتب المفقودات جوار المروة، أو الإبلاغ إلكترونياً عبر منصة "أبشر"؛ في حال فقدان أيّ غرضٍ.
وأكملت، في حال عثرت على مقتنيات الآخرين سلّمها إلى مكتب المفقودات، أو أبلغ أفراد الأمن.