‬بالصور.. وكيل "الشؤون الإسلامية" يتفقد أقدم معهد إسلامي في غرب إفريقيا

وفي ختام الجولة، اجتمع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بمدير المعهد الإسلامي العالي وأعضاء هيئة التدريس وحثهم على بذل الجهود لتطوير مخرجات العملية التعليمية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة السامية التي يتابع تنفيذها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يؤكد دائمًا أهمية دور المعاهد العلمية في نشر العلوم الشرعية والقيم الإسلامية النبيلة وفق منهج الوسطية والاعتدال.