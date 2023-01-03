‬بالصور.. وكيل "الشؤون الإسلامية" يتفقد أقدم معهد إسلامي في غرب إفريقيا

تفقّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس مجلس أمناء المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم، المعهد الإسلامي العالي بلوغا أقدم معهد إسلامي بغرب إفريقيا، يرافقه مدير الجمعيات والمنظمات الإسلامية بالوزارة الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بداكار الشيخ وحيد بن محمد مجربي.
واستهل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الجولة التفقدية بالوقوف على الفصول الدراسية للطلاب والطالبات بالمعهد والمكتبة العلمية وقاعات المحاضرات، واطمأن على سير الدراسة فيها واكتمال مشروع الصيانة الدورية لها، كما التقى بالطلاب والطالبات واستمع لمتطلباتهم واستفساراتهم.
وفي ختام الجولة، اجتمع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بمدير المعهد الإسلامي العالي وأعضاء هيئة التدريس وحثهم على بذل الجهود لتطوير مخرجات العملية التعليمية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة السامية التي يتابع تنفيذها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يؤكد دائمًا أهمية دور المعاهد العلمية في نشر العلوم الشرعية والقيم الإسلامية النبيلة وفق منهج الوسطية والاعتدال.