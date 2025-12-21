تجاويف العُلا الصخرية.. خزانات طبيعية دعمت الزراعة والحياة التقليدية

واعتمد أهالي العُلا قديمًا على هذه التجاويف بوصفها موردًا مائيًا مهمًا، استفاد منها أصحاب المزارع في ريّ المحاصيل، إلى جانب استخدامها في سقيا الماشية، مما جعلها مصدرًا داعمًا للحياة الزراعية والرعوية في المنطقة.