تجذب المتنزهين.. أجواء ربيعية تكسوها الأزهار في مراكز شمال وشرق ينبع

اكتست مراكز وقرى وجبال وأودية شمال وشرق محافظة ينبع بالخضار عقب هطول الأمطار عليها أخيرًا وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية، حيث تشهد المحافظة في هذه الأيام أجواء ربيعية مميزة، إذ يعيش الزوار والسياح أجواء ربيعية تكسوها الأزهار والخضرة.
وتتمتع المحافظة ومراكزها وقراها باعتدال في الجو وإخضرار السهول والجبال والأودية وسط إقبال متزايد من المتنزهين بسبب المناظر الطبيعية والجبال الشاهقة التي تكسوها الخضرة منها واسط وينبع النخل والفقرة وأبوقرن وتلعة نزاء وجبال رضوى ووادي الصفراء والفقير والخشرمة وجنوب ينبع النخل وغيرها التي يتوافد إليها الزائرون للاستمتاع بالأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة وأجوائها الباردة خلال فصل الشتاء وبخضرتها وجريان الماء فيها وتنوع تشكيلات جبالها التي تتناسب مع محبي التخييم والتنزه وقضاء أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة.
وتتميز هذه المراكز بالطبيعة الجبلية والساحلية الخلابة بغطائها النباتي الأخضر وتمتاز بالخضرة بسبب الأمطار وجريان السيول التي هطلت عليها في فترات سابقة وتشهد ازدحامًا من قِبل الزوار والمتنزهين للاستمتاع بخضرة الأرض وأصبحت مقصدًا للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يتوافد عليها عدد كبير من المرتادين والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجميلة وانتشرت مخيمات بعض المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجميلة وشكلت لوحات جمالية وبدأ اللون الأخضر يغطيها وأصبحت مقصدًا لكثير من الزوار خلال هذه الأيام.