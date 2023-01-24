تجذب المتنزهين.. أجواء ربيعية تكسوها الأزهار في مراكز شمال وشرق ينبع

وتتميز هذه المراكز بالطبيعة الجبلية والساحلية الخلابة بغطائها النباتي الأخضر وتمتاز بالخضرة بسبب الأمطار وجريان السيول التي هطلت عليها في فترات سابقة وتشهد ازدحامًا من قِبل الزوار والمتنزهين للاستمتاع بخضرة الأرض وأصبحت مقصدًا للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يتوافد عليها عدد كبير من المرتادين والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجميلة وانتشرت مخيمات بعض المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجميلة وشكلت لوحات جمالية وبدأ اللون الأخضر يغطيها وأصبحت مقصدًا لكثير من الزوار خلال هذه الأيام.