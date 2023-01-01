"فيصل بن سلمان" يُدشِّن الإصدار الأول لموسوعة معمار المسجد النبوي

وكان حفل التدشين الذي احتضنته جنبات المسجد النبوي الشريف، بحضور أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وعدد من أئمة الحرمين الشريفين، قد استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام لمركز بحوث ودراسات المدينة، الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، كلمةً في ثنايا الحفل، أكد فيها دور الموسوعة في التتبع التاريخي لعمارة المسجد النبوي الشريف، وإبرازها وفق النمذجة التصورية المبنية على القراءة التاريخية للمصادر المعتمدة، وإظهارها جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المحافظة على العمارة الإسلامية، وإعمار المسجد النبوي وإصلاحه، منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. ‎