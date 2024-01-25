اغتنام فرص نوعية بقطاع سريع النمو.. ما أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية؟

وانطلاقاً مما تمتاز به التقنية الحيوية، بالإضافة إلى الإمكانات التنافسية والمعطيات المهمة، التي تتوفر للمملكة ومن بينها، ما تمتلكه من تنوع جيني، ومناخها الجغرافي الذي يتيح ظروفاً مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة، وكونها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات؛ فمن الطبيعي أن تنتهز المملكة الفرص الواعدة الكامنة في قطاع التقنية الحيوية وتتجه إلى تطويره، وقد حدث ذلك بالفعل اليوم (الخميس)، من خلال إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية".