تدشين "برنامج الإذاعة المدرسية" بـ"تعليم الرياض"

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم الأربعاء، بثانوية الفهد، مشروع برنامج الإذاعة المدرسية.
ويتضمن هذا المشروع العديد من الأهداف والبرامج والخطط التطويرية للإذاعة المدرسية.
وأكد الدكتور "الزارع"، في كلمة له بهذه المناسبة، أهمية الإذاعة المدرسية ودورها في تنمية روح المواطنة الصالحة وتعزيز الهوية الوطنية وتشجيع المواهب الطلابية وتنميتها.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أطلقت مشروع برنامج الإذاعة المدرسية في كل المدارس.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور؛ أهمها: التأكيد على مكانة المملكة العربية السعودية إقليميًا وعالميًا واستشعار عمقها الديني والجغرافي والاقتصادي.
وأيضًا إبراز النهضة الحضارية والعلمية التي تعيشها المملكة، وأهمية تقديم المواد والبرامج المناسبة لجميع الطلاب حسب خصائص المرحلة الدراسية.
ويهدف المشروع إلى تدريب الطلاب والطالبات على النطق السليم وتوظيف الإذاعة المدرسية لخدمة وإثراء المنهج الدراسي وتنمية التعلم الذاتي.