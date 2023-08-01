خلع متكرر في صابونة الركبة.. 3 ساعات تحمل نهاية سعيدة لطفل بنجران

وأوضحت "صحة نجران" أن المريض كان يعاني من صعوبة المشي وآلام مزعجة في الركبتين نتيجة الخلع المتكرر للصابونتين؛ حيث قرر الفريق الطبي والجراحي بعد عمل الفحوصات السريرية والإشعاعية إجراء عملية جراحية لإعادة الصابونة لمقرها الطبيعي، وعمل ترميم الوتر الجانبي، وذلك بأخذ وتر من الركبة نفسها وإرجاع الصابونة لمكانها الطبيعي بعد إرخاء الأنسجة المشدودة باستخدام المنظار.