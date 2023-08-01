خلع متكرر في صابونة الركبة.. 3 ساعات تحمل نهاية سعيدة لطفل بنجران

نجح فريق طبي مختص في عظام الأطفال والإصابات الرياضية بمستشفى نجران العام الجديد، في إعادة خلع متكرر لصابونة الركبة بنجاح لطفل يبلغ عمره 10 سنوات في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.
وأوضحت "صحة نجران" أن المريض كان يعاني من صعوبة المشي وآلام مزعجة في الركبتين نتيجة الخلع المتكرر للصابونتين؛ حيث قرر الفريق الطبي والجراحي بعد عمل الفحوصات السريرية والإشعاعية إجراء عملية جراحية لإعادة الصابونة لمقرها الطبيعي، وعمل ترميم الوتر الجانبي، وذلك بأخذ وتر من الركبة نفسها وإرجاع الصابونة لمكانها الطبيعي بعد إرخاء الأنسجة المشدودة باستخدام المنظار.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية في هذا المجال، وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة، وأعطي المتابعات اللازمة لإكمال الخطة العلاجية التي تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي.
يُذكر أن مستشفى نجران العام استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 34550 مراجعاً لأقسام العيادات الخارجية و31247 في أقسام الطوارئ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 1317 عملية، وإجراء 129838 فحصاً مخبرياً.