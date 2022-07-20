"الصناعة والثروة المعدنية" تطلق برنامج مصانع المستقبل وتتبنى منهجية "SIRI" لتقييم الجاهزية

ودعت الوزارة جميع المصانع القائمة إلى الدخول إلى المنصة الرقمية للوزارة، واستكمال تعبئة التقييم الذاتي ، الذي يهدف إلى التعرف على مستويات تبني المصانع لمفاهيم وحلول التميز التشغيلي والثورة الصناعية الرابعة، موضحة أن مخرجات هذا التحديث ستشكل خط الأساس للمصانع الذي سيوضح مناطق الضعف وفرص التطوير فيها، ومستهدفات تحولها؛ لرفع مستوى تقييمها وتحسين كفاءتها من خلال الممكنات التي سيقدمها البرنامج لهذه المصانع، حيث سيقدم حزمًا تحفيزية متنوعة تتمثل في التحفيز المالي والاستشاري، وتقديم التدريب للموظفين، وتوفير الأدوات التقنية والمصادر المعرفية لأفضل الممارسات الصناعية.