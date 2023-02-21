"العجمي": يوم التأسيس امتداد للدولة السعودية منذ قرون

وقد اهتمّ قادة المملكة بيوم التأسيس، مما جعل الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يمنح فيه المواطنين إجازة؛ احتفالًا وفخرًا بمن سطروا لنا هذا التاريخ الأصيل، وقد أكد -حفظه الله- أن الاحتفاء بذكرى تأسيس السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل، وأضاف حفظه الله: "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139 هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل فاكتسب يوم التأسيس أهمية كبيرة عند القيادة والمواطنين، وأصبح يرتبط به الجميع، ويحثهم على بذل الجهد والسير على نهج من سبقهم لبناء دولتهم فالتاريخ يقوي العزيمة ويعطي الدوافع لفعل الكثير من أجل مملكتنا الحبيبة".