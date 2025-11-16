"البيئة": أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة المكرمة الأعلى هطولًا بـ 32.2 ملم في القنفذة

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجَّلت 49 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الباحة).