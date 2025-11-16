"البيئة": أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة المكرمة الأعلى هطولًا بـ 32.2 ملم في القنفذة

سجَّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بـ 32.2 ملم، في سبت الجارة بمحافظة القنفذة، ضمن 7 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجَّلت الدار البيضاء بالطائف 25.0 ملم، والرَّكنة بالمويه 24.2 ملم، والهدا بالطائف 16.4 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجَّلت 49 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الباحة).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجَّلت 3.0 ملم في علقة–الزلفي، و2.7 ملم في الزلفي، فيما سجَّلت منطقة المدينة المنورة 10.6 ملم في الحسو بالحناكية، و10.2 ملم في بلدية الحسو بالحناكية، وسجَّلت منطقة القصيم 6.0 ملم في الفوارة ببريدة، و6.0 ملم في البطين ببريدة.
وأشار التقرير إلى تسجيل حفر الباطن بالشرقية 3.3 ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن 2.8 ملم، وسجَّلت الحدود الشمالية في رفحاء 1.2 ملم، فيما سجَّلت الباحة 2.9 ملم في بني حسن، و0.5 ملم في بلخزمر بمحافظة المندق.
