مطار الملك خالد يشارك في تصنيف منظمة "سكاي تراكس" العالمية

وقد حصد مطار الملك خالد الدولي في 2022م المركز 29 ضمن أفضل 100 مطار حول العالم. فيما برز اسم المطار في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وثالث أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط لنفس العام.