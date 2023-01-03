مطار الملك خالد يشارك في تصنيف منظمة "سكاي تراكس" العالمية

بعد حصوله على جائزة أفضل مطار تطوراً في العالم للعام الماضي، ينافس مطار الملك خالد الدولي مجدداً في قائمة "سكاي تراكس" العالمية لعام 2023.
وقد حصد مطار الملك خالد الدولي في 2022م المركز 29 ضمن أفضل 100 مطار حول العالم. فيما برز اسم المطار في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وثالث أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط لنفس العام.
وفي إطار دورها بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، تسعى مطارات الرياض اليوم للمنافسة في الاستطلاع الذي أطلقته المنظمة العالمية المختصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران -سكاي تراكس- لينافس مطار العاصمة مطارات العالم.
وذلك من خلال الرابط.