"البيئة" تحتفي بيوم الغذاء العضوي بـ98 ألف طن إنتاج و570 مزرعة

يُذكر أن "بيوفاخ السعودية" يُعد من أبرز المعارض المتخصصة عالميًا في المنتجات العضوية، ويهدف إلى دعم هذا القطاع الواعد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، ويستمر لمدة 3 أيام حتى 12 نوفمبر الجاري، متضمنًا جلسات علمية وورش عمل حول سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين.