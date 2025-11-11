"البيئة" تحتفي بيوم الغذاء العضوي بـ98 ألف طن إنتاج و570 مزرعة

في خطوة لافتة، احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، بيوم الغذاء العضوي الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، بهدف التوعية بأهمية الغذاء العضوي وفوائده الصحية، وتعزيز جودة الحياة وصحة المواطن.
وشهد الاحتفاء إقامة معرض مصاحب في مقر الوزارة بالرياض، بمشاركة مزارعين سعوديين، وجمعيات تعاونية، وشركات متخصصة في الزراعة العضوية، حيث أتيح للزوار التعرف على تشكيلة واسعة من المنتجات العضوية المحلية التي تعكس تنوع وتطور هذا القطاع في المملكة.
وتزامن ذلك مع افتتاح معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي فعاليات النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2025"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمستثمرين والمهتمين بالممارسات المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن القطاع العضوي في المملكة يشهد نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز الإنتاج السنوي 98 ألف طن، والمساحات المزروعة 24 ألف هكتار، فيما ارتفع عدد المزارع العضوية إلى 570 مزرعة تقدم أكثر من 70 منتجًا يغطي مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذا التوسع يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وبرامج التحفيز الموجهة للمزارعين، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة الزراعية.
يُذكر أن "بيوفاخ السعودية" يُعد من أبرز المعارض المتخصصة عالميًا في المنتجات العضوية، ويهدف إلى دعم هذا القطاع الواعد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الوعي المجتمعي، ويستمر لمدة 3 أيام حتى 12 نوفمبر الجاري، متضمنًا جلسات علمية وورش عمل حول سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين.