"جامعة الأمير سطام" تدشن المرحلة الأولى من مختبر البحث والتطوير والابتكار

يأتي ذلك إيمانًا من الجامعة بدورها المحوري في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار ونشر ثقافته في ظل ما تعيشه المملكة اليوم من تطورات علمية وتقنية، وتطلعات وأولويات وطنية طموحة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة.