بن غاطي تبيع أغلى بنتهاوس في الشرق الأوسط في مشروع بوغاتي ريزيدنسز بقيمة 550 مليون درهم إماراتي

وفي سياق هذا النمو المتسارع، أكد محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، أن أداء الشركة هذا العام يعكس قوة مكانتها في السوق قائلاً:

"يمثل هذا العام علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حققنا واحدة من أقوى نتائج قطاع العقارات في دبي، بتصدر بن غاطي حجم المبيعات بأكثر من 14,000 وحدة مباعة حتى تاريخه، متجاوزين أداء نظرائنا في القطاعين العام والخاص. هذا النمو المتسارع رسّخ مكانة بن غاطي ضمن أكبر ثلاثة مطورين عقاريين في الإمارة، وحجز لنا حصة مؤثرة في سوق دبي العقاري وفق أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك. إن هذه المؤشرات تعكس قوة نموذج أعمالنا وثقة المستثمرين في مشاريعنا، وتؤكد استمرارنا في قيادة التحول النوعي في مشهد التطوير العقاري في دبي".