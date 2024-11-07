شراكة بين نادي الصقور ونيوم للحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض

وتأتي هذه الشراكة التي جرى توقيعها خلال لقاء "هدد" السنوي 2024 الذي استضافته نيوم اليوم، بصفته جزءًا من المرحلة الثانية من البرنامج، الذي يركز على حماية السلالات المهددة بالانقراض وإحياء المواكر، بتوظيف أحدث المعايير العالمية في الحفاظ على الحياة البرية.