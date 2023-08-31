الرؤية والرسالة والأهداف.. "الغرفة التجارية بتبوك" تكشف عن استراتيجيتها حتى 2026

وتناول الاجتماعُ خطة معرض تبوك للبناء، الذي سينعقد في مركز الأمير سلطان الحضاري من 3 إلى 6 سبتمبر 2023 برعاية كريمة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبرعاية تنظيمية من غرفة تبوك، وما يتضمنه المعرض من ورش عمل وفعاليات ولقاءات مصاحبة، وتدشين المركز الإعلامي ومركز الإحصاء والمعلومات للمعرض؛ بما يخدم منظومة البناء والمستثمرين وجميع المعنيين في المنطقة.