خدمات والعاب وأشجار.. 4 مضامير للمشاة ترسم وجهاً لجودة الحياة بتبوك

وأبانت الأمانة أنها تعمل وعلى مدار الساعة لتحقيق برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ عديد من المبادرات التي يأتي من أهمها إلى جانب تهيئة الحدائق والمرافق العامة لممارسة الرياضة ودعم الرياضيين؛ رفع مستوى الخدمات في المرافق والمنشآت، وتصنيف مقدمي الخدمات وتسهيل الخدمات البلدية، وتحسين تجربة العملاء في المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى معالجة التشوّهات البصرية في داخل الأحياء وخارجها وفي مختلف الشوارع.