تسليم هدية خادم الحرمين إلى جمهورية كرواتيا

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا أن وصول هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين إلى مدينة زغرب يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.. مشيرًا إلى أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية لكرواتيا - في وقت سابق - تعني الكثير وكان من ثمارها توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين المشيخة الإسلامية في كرواتيا ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر نقطة تحول وتعزيز للعلاقات فيما بيننا، وكذلك دعمًا لأهدافنا المشتركة في نشر رسالة الإسلام كدين السلام والمحبة والتعايش والحوار.