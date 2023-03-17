قانوني: ضوابط إيقاف الخدمات تُعطي مهلةً للموقوف لإصلاح وضعه قبل التصعيد

أما عن ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد فقال "الدهاس": يكون وفقًا لثلاث مراحل؛ أولها منخفضة الأثر وهي الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، والمرحلة الثانية إيقاف الخدمات المتوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، والمرحلة الثالثة هي إيقاف الخدمات العالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على أن لا تشمل هوية الفرد، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية "30" يومًا لكل مرحلة.