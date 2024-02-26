الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع جامعة السوربون

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة مع جامعة باريس 1 بانثيون - سوربون، وذلك ضمن جهودها لتنفيذ مخطط التطوير الشامل للعلا، وتعميق التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجالات الثقافة والتراث والتعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات وتبادل المعارف، وتأسيس أنظمة متكاملة للبحث والتدريب ومشاركة المعلومات، بما يضمن توثيق 200 ألف عام من التاريخ الإنساني في إحدى أكبر مكتبات المراجع الأثرية عالمياً.
وتسعى لتطوير التعاون في الدراسات العلمية ومجالات السياحة وعلم الآثار والتاريخ والفنون، لتساهم في مسيرةنمو العلا، وترسيخ مكانتها كأكبر متحف حي في العالم ومركز عالمي للثقافة والتراث.
وتتضمن الشراكة إنشاء مركز "جوسن وسافينياك" للأبحاث الأثرية في العلا وباريس، وكرسي باسمه لتعزيز التميز الأكاديمي والبحوث الأثرية، وعقد ندوة سنوية توفرللأكاديميين والطلبة ومرشحي الدكتوراه بيئة تعاونية تشجع الحوار بين مختلف التخصصات والثقافات، فضلاً عن تقديم برنامج ماجستير في علم الآثار وحفظ وترميم التراث الثقافي.