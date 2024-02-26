الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع جامعة السوربون

وتتضمن الشراكة إنشاء مركز "جوسن وسافينياك" للأبحاث الأثرية في العلا وباريس، وكرسي باسمه لتعزيز التميز الأكاديمي والبحوث الأثرية، وعقد ندوة سنوية توفرللأكاديميين والطلبة ومرشحي الدكتوراه بيئة تعاونية تشجع الحوار بين مختلف التخصصات والثقافات، فضلاً عن تقديم برنامج ماجستير في علم الآثار وحفظ وترميم التراث الثقافي.