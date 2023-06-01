"المنافسة" تعلن إصدار 11 قرارًا بخصوص طلبات التركز الاقتصادي في مايو 2023م

يشار إلى أنه في شهر مايو الماضي كان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة استحواذ (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة) على 51% من (شركة الياسمين العالمية)، واستحواذ (شركة يو بي أس جروب أي جي) على 100% من (شركة كريديت سويس جروب أي جي)، واستحواذ (شركة جوجل ذ.م.م ) على كامل رأس المال المصدر ل (شركة فوتوماث).