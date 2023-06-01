"المنافسة" تعلن إصدار 11 قرارًا بخصوص طلبات التركز الاقتصادي في مايو 2023م

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر مايو 2023م، حيث أصدرت الهيئة 11 قرارًا بخصوص طلبات التركز الاقتصادي.
ووافقت الهيئة بموافقة مشروطة على عملية استحواذ "شركة تداول للحلول المتقدمة - وامض" على 51% من "شركة شبكة مباشر المالية"، وأصدرت 10 قرارات عدم ممانعة بخصوص التركزات الأخرى.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي "الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة"، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة بعد دراسة للأسواق المعنية، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
يذكر أن الموافقات لطلبات الاستحواذ مثلت 73% من الموافقات الصادرة في شهر مايو، أما طلبات المشاريع المشتركة مثلت 27% من الموافقات الصادرة في شهر مايو.
يشار إلى أنه في شهر مايو الماضي كان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة استحواذ (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة) على 51% من (شركة الياسمين العالمية)، واستحواذ (شركة يو بي أس جروب أي جي) على 100% من (شركة كريديت سويس جروب أي جي)، واستحواذ (شركة جوجل ذ.م.م ) على كامل رأس المال المصدر ل (شركة فوتوماث).