بوليفارد رياض سيتي.. أكثر من مجرد ترفيه

خطفت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" الأنظار كإحدى أكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض، كما حققت منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، أحد أبرز معالم موسم الرياض الترفيهية، رقمًا قياسيًا بوصول الزوار إلى أكثر من 200 ألف في يوم واحد. أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن هذا الإنجاز عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى إغلاق المنطقة للحفاظ على راحة وسلامة الزوار.
تفتح "بوليفارد رياض سيتي" أبوابها يوميًا للزوار، وتقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات وتستقبل منطقة "بوليفارد رياض سيتي" زوارها يوميًا من الساعة 02:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى مواقف لخدمة صف السيارات.
أصبحت "بوليفارد رياض سيتي" وجهة مفضلة لملايين الزوار بفضل تنوع وسائل الترفيه المتاحة لجميع الأعمار والأذواق. تمثل المنطقة مركزًا للترفيه والثقافة، مع مساحة موسعة تستوعب مناطق ثانوية متعددة وتضم مجموعة واسعة من المطاعم، المقاهي، المتاجر، ممشى، استديوهات، مسارح، ومنطقة مخصصة للأطفال مع العديد من الألعاب.
ومنذ موسم الرياض 2021 باتت "بوليفارد رياض سيتي" الوجهة المفضلة لملايين الزوار لموسم الرياض نظرًا لما تزخر به من وسائل مختلفة للترفيه لكل الأعمار والأذواق.
ويمثل بوليفارد الرياض مجمعًا مفتوحًا بمساحة 900 ألف متر مربع؛ حيث تضاعفت مساحته في العام 2021 ثلاثة أضعاف لاستيعاب 9 مناطق ثانوية. ويضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كلم، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.
تضم منطقة البوليفارد في رياض سيتي تسع مناطق متنوعة تعكس رؤية تركي آل الشيخ للترفيه. تشمل هذه المناطق "النافورة" مع مطاعمها ومقاهيها وسينما، "سكوير" للتسوق، "جاردن" لعشاق الطبيعة، "موسيقى" مع ساحات العروض الحية، "تروكاديرو" للترفيه العائلي، المنطقة الثلجية "أفالانش"، "ستوديو"، و"سبورت" للأنشطة الرياضية.
تتميز البوليفارد بنافورة راقصة وشاشات عملاقة، تقدم تجربة ترفيهية غامرة للزوار. تشمل الفعاليات عروض مسيرات الأزياء، مسرحيات حية، وعروض بهلوانية، ما يجعلها مركز جذب للعائلات.
يقدم بوليفارد رياض سيتي "تجربة متاهة الكريستال" و"تجربة مسامير"، وكلاهما يوفران تجارب تفاعلية مشوقة. كما يضم المكان متحف الشمع، ملاعب التنس والغولف، ومنطقة لألعاب الكارتينج والتزلج على الثلج.
شهدت مسارح بوليفارد رياض سيتي في موسم الرياض 2023 حفلات متميزة جذبت الجماهير العربية والعالمية، مع مشاركة كبار الفنانين، وتبشر بمزيد من المفاجآت في الأسابيع القادمة.