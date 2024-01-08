بوليفارد رياض سيتي.. أكثر من مجرد ترفيه

تفتح "بوليفارد رياض سيتي" أبوابها يوميًا للزوار، وتقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات وتستقبل منطقة "بوليفارد رياض سيتي" زوارها يوميًا من الساعة 02:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى مواقف لخدمة صف السيارات.