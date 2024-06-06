في عام.. "عارضة جازان " تودع اثنين من معلميها بأزمات قلبية

ما علامات النوبة القلبية؟

- الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.

- انتشار الألم إلى الذراعين، وخصوصًا الذراع الأيسر أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن.

- يمكن أيضًا أن تشعر بضيق التنفس، والدوار، والدوخة، والتعرق، والسعال المفرط.