في عام.. "عارضة جازان " تودع اثنين من معلميها بأزمات قلبية

سجلت محافظة العارضة شرق منطقة جازان، خلال عام دراسي واحد، فاجعتي رحيل اثنين من معلميها بأزمات قلبية.
جاء ذلك للمرة الأولى، بعد رحيل معلم اللغة العربية نايف الخليوي، الذي عمل لدى إحدى مدارس المحافظة؛ حيث فوجئت أسرته بوفاته أثناء محاولة إيقاظه من النوم للذهاب لطلابه.
فيما حلت الفاجعة مجددًا، اليوم الخميس، برحيل معلم آخر "عمر مسحلي"، الذي يعمل بمدرسة عمرو بن قيس الابتدائية، بإسكان الروان، غرب المحافظة، إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وقد توفي "مسحلي"، وهو يؤدي مهام عمله أثناء تجهيزه مع مدير المدرسة وزملائه أوراق اختبار اللجان، قبل يومين من نهاية العام.
المعلمان الراحلان، يتمتعان بخلق نبيل وروح مرحة يشهد لهما بذلك الجميع، كما يحظيان باحترام كبير بين زملائهما وطلابهما وأولياء الأمور والوسط الذي عملا فيه.
يذكر أنه في كثير الأحيان لا يدرك الناس أنهم مصابون بنوبة قلبية، إما لأنهم لا يعرفون العلامات المبكرة، أو لا يعتبرونها خطيرة بما يكفي لإزعاج جهات الإسعاف.
يقول طبيب القلب "دون أدامسون": "لا تخطئوا، النوبة القلبية حالة طبية طارئة تستوجب الاتصال الفوري بالإسعاف"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
ما علامات النوبة القلبية؟
- الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.
- انتشار الألم إلى الذراعين، وخصوصًا الذراع الأيسر أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن.
- يمكن أيضًا أن تشعر بضيق التنفس، والدوار، والدوخة، والتعرق، والسعال المفرط.