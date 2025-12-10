رئيس جامعة أمِّ القُرى يفتتح فعاليَّات يوم التَّطوُّع السُّعودي والعالمي 2025

وبيّنت أن هذه الجهود أثمرت في وصول عدد المتطوعين في الجامعة إلى أكثر من 72 ألف متطوع، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج التدريب التطوعي والخدمات المجتمعية 83 ألف مستفيد، كما أطلقت الجامعة جائزة جامعة أمِّ القرى للتميز في العمل التطوعي لتحفيز جهات الجامعة على تقديم مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، مشيرةً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لاستعراض المبادرات التطوعية والمشاريع ذات الأثر، إلى جانب إطلاق الوسام التقديري للتطوع في مجالاته الثلاث: الريادة في العطاء التطوعي، والتميز في التطوع التخصصي، والتميز في خدمة ضيوف الرحمن.