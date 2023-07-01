بـ6 نقاط تفتيش.. "أمانة جدة" تحبط تهريب 572 ذبيحة فاسدة قادمة من مكة

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد زبن الله المطيري، أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وبمساندة الجهات الأمنية؛ تمكّنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر التي تتزايد خلال موسم الحج.