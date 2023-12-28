مركبة ذكية ترتبط بـ"درون".. "الأمن البيئي" يبرز أحدث أنظمته وآلياته بمهرجان الإبل

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف إلى المركبة الذكية المرتبطة بطائرة دون طيار "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية لتقديم صورة واضحة خلال مراقبة وتتبع ورصد الأجسام المتحركة والمخالفات البيئية، والآليات المستخدمة في حماية ومراقبة المتنزهات، والأماكن الوعرة، والأودية، والجبال، والمحميات، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بالقوات ومناطق انتشارها في المملكة، واستعراض دورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية لحماية الحياة الفطرية والتوازن الطبيعي بين مكوناتها، وتوضيح الإرشادات عند إشعال النار والاحتطاب، ومنها استخدام الموقد، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي، والعقوبات المقررة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.