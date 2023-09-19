محليات

تبوك.. ضبط مخالفيْن لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

ضُبط بحوزتهما بندقية نارية و2 ذخيرة نارية وبندقية هوائية و26 ذخيرة هوائية
تبوك.. ضبط مخالفيْن لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنيْن مخالفيْن لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبِط بحوزتهما بندقية نارية، و(2) ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(26) ذخيرة هوائية، و(2) طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص هي غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تبوك
القوات الخاصة للأمن والحماية
الصيد دون ترخيص

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