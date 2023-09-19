تبوك.. ضبط مخالفيْن لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنيْن مخالفيْن لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبِط بحوزتهما بندقية نارية، و(2) ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(26) ذخيرة هوائية، و(2) طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.