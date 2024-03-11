أمين العاصمة المقدسة يؤكد الاهتمام بخدمات الإعاشة بما يليق بضيوف بيت الله الحرام

وأضاف: بلغت عدد المطابخ في مكة المكرمة في هذا العام لأول مرة 290 مطبخًا، فيما تم اعتماد وتأهيل 286 مطبخًا منها حتى اليوم، بطاقة تشغيلية 20 مليون وجبة في اليوم الواحد، ما يكفي لتغذية 6 ملايين ونصف حاج لهذا العام.