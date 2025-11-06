وزارة الصناعة تطرح مجمعات تعدينية للمنافسة في الرياض ومكة المكرمة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المجمعات المخصّصة للمنافسة تشمل مجمّعين في منطقة الرياض، هما مجمع خام الرمل جنوب الدلم بمحافظة الدلم، وتبلغ مساحته 2.48 كيلومتر مربع، ومجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمدينة الرياض، على مساحة 15.23 كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى مجمع لخام الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، وتبلغ مساحته 45.57 كيلومترًا مربعًا.