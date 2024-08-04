"تعليم مكة" يخصص 17 لجنة لدعم إجراءات القبول والتسجيل للعام 1446هـ

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 17 لجنة إشرافية لدعم ومعالجة إجراءات القبول والتسجيل وعمليات انتظام الطلاب والطالبات في مقاعدهم الدراسية منها لجنة مركزية بالإدارة و16 لجنة فرعية بمكاتب التعليم؛ حيث تبدأ رحلة ولي الأمر لتسجيل الطلبة بالتوجه إلى المدرسة مباشرةً، أو التوجه إلى لجنة القبول والتسجيل الفرعية بمكتب التعليم عند الحالات التالية: تعثر تسجيل الطالب والطالبة في الصف الأول الابتدائي، الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الانتقال من مدرسة خارج الإدارة إلى مدرسة داخل الإدارة.