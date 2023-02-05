مؤتمر LEAP2023.. الريادة الرقمية السعودية لحل تحديات العالم الاجتماعية والثقافية

ويُركز المؤتمر عبر قيادة التغيير الإيجابي من خلال التكنولوجيا والابتكار، على أن يستقطب عددًا من رواد الأعمال وقادة الحكومات الأكثر ابتكارًا في الصناعة، إذ يُتيح المؤتمر فرصة مُقابلة أكثر من 100 ألف مُبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم؛ لاكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، ويسعى التواصل مع المُستثمرين والمُلهمين والتحليق نحو عوالم جديدة؛ لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا، ويضم مؤتمر LEAP2023، أكثر من 500 مُتحدث.