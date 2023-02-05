مؤتمر LEAP2023.. الريادة الرقمية السعودية لحل تحديات العالم الاجتماعية والثقافية

يأتي تنظيم السعودية لمؤتمر LEAP2023؛ انطلاقًا من اهتمامها الكبير بالقطاعات التقنية والرقمية، ودفعها لجهود الابتكارات في تلك المجالات بما يُسهم في إيجاد حلول نوعية ومُبتكرة واكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة تمكينًا للاقتصاد الرقمي وجهود التنويع الاقتصادي بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 في تلك القطاعات.
وتحرص السعودية على مواكبة التطور التقني، وتبني الأفكار الخلّاقة والمتميزة والبناءة، والتي تصنع طفرة في مجال التقنيات الحديثة والتقنية، لتواجه العالم بصناعات حديثة تُقدمها للعالم باسمها وباسمى تقنية مُمكنة.
وتسعى “الرياض” لتبني الأفكار الجديدة التي تخلق صناعات حديثة بتقنيات عالية وجودة متميزة وخدمات راقية، ترتقي لمستوى قياسي عالمي في مجال التقنية الحديثة والتطور الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي.
وتجعل السعودية العام الجديد 2023م، عامًا للتطور التكنولوجي والتقدم التقني، وتسعى إلى أن يكون طفرة هذا التطور في رحابها وتبدأ منها وتنتهي إليها؛ لذلك يضم مؤتمر LEAP2023 العديد من المُبتكرين والمُخترعين والمُفكرين، وكبار المُستثمرين، لخلق نوعًا من التعاون المُتميز.
ويُركز المؤتمر عبر قيادة التغيير الإيجابي من خلال التكنولوجيا والابتكار، على أن يستقطب عددًا من رواد الأعمال وقادة الحكومات الأكثر ابتكارًا في الصناعة، إذ يُتيح المؤتمر فرصة مُقابلة أكثر من 100 ألف مُبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم؛ لاكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، ويسعى التواصل مع المُستثمرين والمُلهمين والتحليق نحو عوالم جديدة؛ لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا، ويضم مؤتمر LEAP2023، أكثر من 500 مُتحدث.
يذكر أن مؤتمر LEAP2023، تُنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتسعى الحكومة عن طريق فعاليات المؤتمر في نسخته الحالية، إلى إبراز مكانة السعودية، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتنطلق تلك الريادة من اعتبار “الرياض” نقطة التقاء لقادة الفِكر من جميع أنحاء العالم، والواجهة الحقيقية للابتكار التقني العالمي، وسعيها الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تُركز المملكة من خلال المؤتمر، على إبراز قُدراتها التقنية الهائلة التي تمتلكها في القطاع التكنولوجي، خاصة أن المؤتمر يُمثل حلقة وصل بين رواد الأعمال المُلهمين والمبتكرين والمستثمرين.
وتُقدم الحكومة السعودية المزيد من الحلول الفعالة والمناسبة لجميع المشكلات والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم؛ وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في إعادة تشكيل الطريقة التي نحيا بها حتى الآن.