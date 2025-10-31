صفر وفيات بسبب الجلطات في حائل حتى أكتوبر 2025.. إنجاز صحي غير مسبوق

حققت منطقة حائل إنجازًا صحيًا غير مسبوق بتسجيل "صفر" في معدل الوفيات الناتجة عن الجلطات القلبية والسكتات الدماغية حتى أكتوبر 2025، وفق ما أكده الدكتور عادل الزهير، أحد ممثلي ركن تجمع حائل الصحي ضمن جناح شركة الصحة القابضة، خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة".