صفر وفيات بسبب الجلطات في حائل حتى أكتوبر 2025.. إنجاز صحي غير مسبوق

حققت منطقة حائل إنجازًا صحيًا غير مسبوق بتسجيل "صفر" في معدل الوفيات الناتجة عن الجلطات القلبية والسكتات الدماغية حتى أكتوبر 2025، وفق ما أكده الدكتور عادل الزهير، أحد ممثلي ركن تجمع حائل الصحي ضمن جناح شركة الصحة القابضة، خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة".
وأوضح الزهير أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتطوير مساري الجلطات القلبية والسكتات الدماغية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، من خلال تفعيل خط ساخن مباشر بين الهيئة والتجمع الصحي، وتخصيص مسار سريع للمشتبه بإصابتهم، يبدأ منذ لحظة البلاغ وحتى تلقي الخدمة الطبية المتخصصة.
وأضاف أن تجمع حائل الصحي افتتح مختبر قسطرة إضافي لتعزيز نجاح عمليات إزالة الجلطة الدماغية بالأشعة التداخلية، إلى جانب توحيد البروتوكولات العلاجية، ورفع جاهزية المستشفيات الطرفية، وتنفيذ حملات تدريبية موسعة لتأهيل الكوادر الطبية، فضلًا عن تفعيل الإخلاء الطبي السريع عبر الإسعاف الطائر، ما قلّل الحاجة لتحويل الحالات خارج المنطقة.
وأثمرت هذه الجهود عن تحسّن بنسبة 23% في الأمراض المرتبطة بالجلطات القلبية من خلال تقليل المضاعفات، مثل اضطراب نبضات القلب وفشل القلب، إلى جانب توفير سنوي يُقدّر بـ18.78 مليون ريال من التكاليف العلاجية.
وكان عام 2024 قد شهد انخفاضًا بنسبة 90% في معدل الوفيات بسبب الجلطات القلبية والدماغية، وصولًا إلى صفر% في 2025، ما يعكس قفزة نوعية في كفاءة النظام الصحي بالمنطقة.
يُذكر أن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل زار ركن تجمع حائل الصحي خلال الملتقى، واطّلع على التجربة المتميزة لمسارات الاستجابة السريعة، التي انعكست على تحسين جودة الرعاية وإنقاذ الأرواح.
كما شارك الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة للإمدادات الطبية في السعودية"، ناقش خلالها تعزيز الكفاءة ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية في المملكة.