اقتناء كائنات فطرية محنطة مهددة بالانقراض.. 37 مخالفًا للأنظمة بقبضة "الأمن البيئي"

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط (37) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وتمكّنت القوات من ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومخالفًا لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية محنطة مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة الرياض.
ونجحت القوات كذلك في ضبط 4 مخالفين؛ لارتكابهم مخالفة حرق مخلفات صناعية، و9 آخرين؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.
وتم خلال الحملات ضبط مخالفين؛ لتخزينهما حطبًا محليًا، وآخر؛ لارتكابه مخالفة حرق المخلفات الصناعية في منطقة المدينة المنورة.
وفي منطقة عسير، تمكنت القوات من ضبط مخالفين؛ لارتكابهما مخالفة التخييم في متنزّه وطني دون ترخيص، ومخالفين بمكة المكرمة؛ لتخزينهما حطبًا محليًا، ومخالفًا؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل.
وضبطت القوات 12 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك، فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.