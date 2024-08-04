اقتناء كائنات فطرية محنطة مهددة بالانقراض.. 37 مخالفًا للأنظمة بقبضة "الأمن البيئي"

وفي منطقة عسير، تمكنت القوات من ضبط مخالفين؛ لارتكابهما مخالفة التخييم في متنزّه وطني دون ترخيص، ومخالفين بمكة المكرمة؛ لتخزينهما حطبًا محليًا، ومخالفًا؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل.