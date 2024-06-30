مرصد الختم الفلكي بأبو ظبي يلتقط صورة لكويكب من "الفئة الخطرة"

تمكّن مرصد الختم الفلكي من صحراء أبو ظبي، مساء السبت، من تصوير الظاهرة النادرة المتمثلة في مرور كويكب لامع "من فئة الكويكبات محتملة الخطورة" "2024 MK"، بالقرب من الأرض.
جاء ذلك على مسافة 295 ألف كم فقط من الكرة الأرضية، كما يبدو في مقطع فيديو على هيئة نقطة تتحرك ما بين النجوم.
وبلغت مدة الفيديو 12 ثانية، وهو مُسرع يتكون من 129 صورة، مدة كل صورة 1.5 ثانية.
وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيانٍ أورده لـ"سبق"؛ أن "المرصد قام بإجراء أرصاد ضوئية للكويكب أثناء مروره، بحيث تم قياس لمعانه ودراسة مقدار تغيره مع الوقت".
وأضاف: "من خلال هذه الأرصاد أمكن رسم المنحنى الضوئي للكويكب، وبعد إجراء حسابات أولية تبيّن أن مدة دوران الكويكب حول نفسه تبلغ 40.3 دقيقة، وهذا واضح من خلال تغير اللمعان الدوري الظاهر على المنحنى".
وأوضح أن تأكيد هذا المنحنى يعني أن شكل الكويكب غير متجانس على نحو كبير، وبعيد عن الشكل الكروي أو شكل "حبة البطاط" الشهير للكويكبات الصغيرة.
وأكّد "عودة" أن هذه نتائج أولية، وقد تتغير في حالة توفر أرصاد أخرى تُنقح من شكل المنحنى الحالي.