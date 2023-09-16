قدّم 3 إجراءات لخفض أسعاره.. "اليامي": لهذا السبب لم تذكر حملة مشاهير مواقع التواصل ارتفاع أسعار التأمين

وفي مقاله "حملة التأمين" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول اليامي: "انطلقت الخميس الماضي حملة "غير مباشرة" للترويج لأهمية التأمين عبر حسابات في التواصل الاجتماعي لمشاهير أو مؤثرين يتحدثون عن قصص توضح أهمية التأمين في تقليل تكلفة الحوادث.. الحملة منطقية مع اقتراب البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيًا، بدءًا من مطلع الشهر المقبل، حيث سيكون الرصد الآلي للمخالفة لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين على المركبة.. كان بودي أن من أعلنوا عبر قصصهم الشخصية مع التأمين تطرقوا لارتفاع أسعار التأمين، لكنهم لن يفعلوا لأن الشركات هي من تدفع لهم قيمة الإعلان.. كان التأثير في المتلقي الذي لا يؤمن سيكون أقوى لو أوضحوا أن انتشار التأمين سيقلل التكلفة، فنحن قرأنا ورأينا حجة شركات التأمين التي تقول إن ارتفاع الأسعار سببه أن نحو نصف أصحاب السيارات لا يؤمن عليها".