جراحة الـ4 ساعات تُنقذ شابة من ضَعف كامل بالطرف السفلي

باشر مجمع الملك فيصل الطبي، حالة مريضة تبلغ من العمر 24 عامًا تعاني من ضعف كامل في الطرف السفلي الأيمن؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني.
وفي التفاصيل التي أوضحتها "صحة الطائف" لـ"سبق"، وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر سقوطها من الدور الثاني، وبعد عمل الفحوصات والأشعة تَبين أنها تعاني من وجود ضعف كامل في الطرف السفلي الأيمن بدرجة ٥/١، مع عدم وجود إحساس، وضعف جزئي في الطرف السفلي الأيسر بدرجة ٥/٢ مع وجود إحساس بسيط، بالإضافة إلى وجود تهتك كامل في الأم الجافية المحيطة بالحبل الشوكي، ووجود ارتشاح في السائل النخاعي.
وبيّنت "صحة الطائف" أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات، تم خلالها رفع الضغط على الحبل الشوكي بإزالة الصفائح العظمية للفقرة القطنية الثانية، وتم تركيب شرائح ومسامير في الفقرات القطنية الثانية والثالثة والرابعة، ورتق الأم الجافية.
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من العملية تَحَسّن الضعف في الطرف السفلي الأيمن بدرجة ٥/٤ والطرف السفلي الأيسر بدرجة ٥/٥؛ فيما غادرت المريضة المجمع بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي أجرى خلال النصف الأول من هذا العام 2023 أكثر من 9800 عملية جراحية في جميع أقسام العمليات الصغرى والكبرى.