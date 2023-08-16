جراحة الـ4 ساعات تُنقذ شابة من ضَعف كامل بالطرف السفلي

وفي التفاصيل التي أوضحتها "صحة الطائف" لـ"سبق"، وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر سقوطها من الدور الثاني، وبعد عمل الفحوصات والأشعة تَبين أنها تعاني من وجود ضعف كامل في الطرف السفلي الأيمن بدرجة ٥/١، مع عدم وجود إحساس، وضعف جزئي في الطرف السفلي الأيسر بدرجة ٥/٢ مع وجود إحساس بسيط، بالإضافة إلى وجود تهتك كامل في الأم الجافية المحيطة بالحبل الشوكي، ووجود ارتشاح في السائل النخاعي.