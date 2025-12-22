وزير العدل يطلع على سير العمل في المرافق العدلية بمنطقة المدينة المنورة

وفي ختام الزيارة، التقى معالي وزير العدل بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بسير العمل العدلي في المنطقة، والإشادة بما يحظى به المرفق العدلي من دعمٍ كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –.