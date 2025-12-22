وزير العدل يطلع على سير العمل في المرافق العدلية بمنطقة المدينة المنورة

تفقد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرافق العدلية في منطقة المدينة المنورة، التي شملت محكمة الاستئناف، والمحكمة العمالية والتنفيذ، ومحكمة الأحوال الشخصية، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وخلال الزيارة، التقى معاليه بعدد من المستفيدين، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه بسرعة معالجتها بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
كما التقى معاليه بمنسوبي المحاكم، وناقش معهم سير العمل واحتياجات المرافق العدلية، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيدين ويعزز موثوقية الخدمات العدلية.
وفي ختام الزيارة، التقى معالي وزير العدل بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بسير العمل العدلي في المنطقة، والإشادة بما يحظى به المرفق العدلي من دعمٍ كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –.
وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة لأعمال المحاكم والمرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.