"لين" توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الصحة السورية

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "لين": "تشرفنا اليوم باستقبال معالي وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له، وتوقيع هذه المذكرة التي نعتبرها خطوة هامة نحو بناء جسور من التعاون المعرفي. هذه المذكرة لا تمثل مجرد اتفاقية، بل هي شراكة استراتيجية لمشاركة الخبرات التي بنيناها في المملكة، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق نقلة نوعية للخدمات الصحية. في 'لين'، نؤمن بأن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة، وتتمثل رؤيتنا الاستراتيجية في تمكين القطاع الصحي السوري عبر بناء أسس رقمية مستدامة ترتكز على دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتنمية القدرات الوطنية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبراتنا التي اكتسبناها في المملكة والمساهمة في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لتحقيق أهدافهم في رقمنة القطاع الصحي وتمهيد الطريق لمستقبل صحي حديث ومرن للشعب السوري الشقيق، بما يعود بالنفع على صحة ورفاهية المجتمع".