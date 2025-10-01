"لين" توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الصحة السورية

استضافت شركة “لين" لخدمات الأعمال، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الصحية الرقمية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الأمس معالي وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الطرفين بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك وبحث الفرص المستقبلية لتمكين وتطوير البنية التحتية الرقمية للرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية، بالاستفادة من خبرات "لين" وتقنياتها المبتكرة.
وتأتي هذه المذكرة تتويجاً لجهود "لين" في بناء نماذج ناجحة للتحول الرقمي الصحي وتجسيداً لدورها في مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات الدولية. ويشمل نطاق التعاون المبدئي بين الطرفين عدة مجالات محورية، في مقدمتها تبادل الخبرات حول تطوير الأنظمة الصحية الإلكترونية والسجلات الطبية الموحدة وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لبناء القدرات الوطنية في مجالات الصحة الرقمية وتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الوطنية في مجالات الصحة الرقمية وإدارة المشاريع التقنية.
كما ستركز الشراكة على بحث سبل التكامل البيني للأنظمة الصحية القائمة لضمان انسيابية البيانات وتطوير حلول متقدمة لإدارة البيانات والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة والعمل على مواءمة وربط الأنظمة الصحية القائمة لضمان انسيابية تدفق البيانات والمعلومات. بالإضافة إلى التعاون في تطوير معايير وسياسات وطنية للبيانات الصحية.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "لين": "تشرفنا اليوم باستقبال معالي وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له، وتوقيع هذه المذكرة التي نعتبرها خطوة هامة نحو بناء جسور من التعاون المعرفي. هذه المذكرة لا تمثل مجرد اتفاقية، بل هي شراكة استراتيجية لمشاركة الخبرات التي بنيناها في المملكة، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق نقلة نوعية للخدمات الصحية. في 'لين'، نؤمن بأن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة، وتتمثل رؤيتنا الاستراتيجية في تمكين القطاع الصحي السوري عبر بناء أسس رقمية مستدامة ترتكز على دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتنمية القدرات الوطنية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبراتنا التي اكتسبناها في المملكة والمساهمة في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لتحقيق أهدافهم في رقمنة القطاع الصحي وتمهيد الطريق لمستقبل صحي حديث ومرن للشعب السوري الشقيق، بما يعود بالنفع على صحة ورفاهية المجتمع".