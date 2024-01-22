"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء، وأتربة مثارة على العُلا وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.