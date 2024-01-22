"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وعسير والقصيم والباحة وحائل والجوف وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء، وأتربة مثارة على العُلا وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة شبورة مائية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل جدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة وبحرة، وضبابًا على الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية ، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرضيات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية وتشمل البطحاء والعديد، وشبورة مائية على الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء، وتشهد المنطقة أتربة مثارة على المعظم وتيماء وتبوك حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.