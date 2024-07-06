"التعاونية للتأمين" و"الهلال".. شراكة النجاح تعود

من ناحيته، أبدى الأستاذ فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تجمع النادي مع "التعاونية للتأمين"؛ حيث سَبَق أن امتدت الشراكة السابقة إلى أربعة أعوام، حقق خلالها النادي ثماني بطولات؛ مبينًا أن الثقة المتبادلة ساهمت مجددًا في عودة الشراكة بشكل أوسع. وأثنى رئيس نادي الهلال على رقي تعامل واحترافية منسوبي التعاونية الذين عكسوا صورة مشرقة لمنظومة أكبر شركة تأمين في المنطقة؛ متطلعًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من ناحية الهلال والتعاونية الشركة الرائدة في قطاع التأمين والمتميزة بمنتجاتها وخدماتها وشبكة تغطيتها الواسعة.