"التعاونية للتأمين" و"الهلال".. شراكة النجاح تعود

أعلنت "التعاونية"، الشركة الرائدة في قطاع التأمين، عن توقيع الشراكة مع شركة نادي الهلال السعودي؛ لتصبح "التعاونية" هي الراعي التأميني في فئة شركاء النادي الرسميين لمدة أربعة أعوام، تتضمن ترويج علاماتها التجارية "التعاونية، تري، مينا"، والحصول على امتيازات عدة داخل وخارج الملاعب.
ووقّع الأستاذ عبدالعزيز النويصر رئيس مجلس إدارة "التعاونية للتأمين"، والأستاذ فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، في مبنى التعاونية الرئيسي.
تأتي هذه الرعاية التي تسعى من خلالها "التعاونية" إلى تعزيز جهودها لدعم وتنمية القطاع الرياضي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ من أجل الوصول إلى وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع بشكل عام عبر دعم استراتيجية الرياضة الوطنية من خلال الشراكة مع نادي الهلال.
من جانبه، أكد الأستاذ عبدالعزيز النويصر رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين، اهتمام الشركة بتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز بناء النسيج الاجتماعي؛ مبينًا أن القطاع الرياضي من أهم القطاعات الحيوية التي تشهد نموًّا ملحوظًا، ينعكس بشكل إيجابي على القدرات البشرية خاصة الشباب ويعزز تطور الجانب الاقتصادي.
وثمّن "النويصر" حرص شركة نادي الهلال على تجديد الشراكة مع التعاونية، ورغبة الطرفين المشتركة في امتداد تعاونهما المثمر.
من ناحيته، أبدى الأستاذ فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تجمع النادي مع "التعاونية للتأمين"؛ حيث سَبَق أن امتدت الشراكة السابقة إلى أربعة أعوام، حقق خلالها النادي ثماني بطولات؛ مبينًا أن الثقة المتبادلة ساهمت مجددًا في عودة الشراكة بشكل أوسع. وأثنى رئيس نادي الهلال على رقي تعامل واحترافية منسوبي التعاونية الذين عكسوا صورة مشرقة لمنظومة أكبر شركة تأمين في المنطقة؛ متطلعًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من ناحية الهلال والتعاونية الشركة الرائدة في قطاع التأمين والمتميزة بمنتجاتها وخدماتها وشبكة تغطيتها الواسعة.
وبدوره وصف الأستاذ عثمان القصبي توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة نادي الهلال، بالخطوة المميزة، المهمة لتوطيد العلاقة الممتدة بين الطرفين؛ مما يؤكد الاستدامة في خدمة شباب الوطن والمجتمع عبر المجال الرياضي؛ مشيرًا إلى أن الهلال يعد أحد النماذج التي تقدم عملًا احترافيًّا مميزًا، أثمَرَ عن تحقيق العديد من النجاحات.
وأوضح القصبي أن الرعاية ستعزز من تواجد "التعاونية" و"تري" و"مينا" مع شريحة واسعة من الجماهير الرياضية داخل وخارج المملكة، في ظل المتابعة الواسعة التي تحظى بها الرياضة السعودية على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ مما يعزز مكانة "التعاونية" وحضورها بصفتها أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.