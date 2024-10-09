شاهد.. "المحيميد": الاعتداء على الوالدين جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات و300 ألف غرامة

وأوضح: "يعني لا يخرج بكفالة أثناء فترة التحقيق من تاريخ القبض عليه إلى أن ينهي محكوميته وهو مسجون، هذا من يتعدى بالضرب على الوالدين أو أحدهما بالضرب".