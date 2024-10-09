شاهد.. "المحيميد": الاعتداء على الوالدين جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات و300 ألف غرامة

حذر المستشار القانوني أحمد المحيميد، من أن الاعتداء على الوالدين أو أحدهما بالضرب يُعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء في المملكة.
وأوضح "المحيميد" في تصريحات لبرنامج الراصد، أن أي جريمة تصل عقوبتها إلى سنتين أو أكثر تُصنف ضمن الجرائم الكبرى التي لا يمكن للمعتدي فيها الإفراج عنه بكفالة أثناء فترة التحقيق.
وأوضح: "يعني لا يخرج بكفالة أثناء فترة التحقيق من تاريخ القبض عليه إلى أن ينهي محكوميته وهو مسجون، هذا من يتعدى بالضرب على الوالدين أو أحدهما بالضرب".
وشدد على أنها "جريمة كبرى ويعاقب العقوبة المشددة وبالغرامة المادية 300 ألف ريال، والسجن يصل إلى خمس سنوات" مشيراً بأن هذا موجود في نظام الحماية من الإيذاء.
ولم يتمكن المستشار المحيميد من حبس مشاعره ومغالبة دموعه بعد تذكره مقولة والدته المتوفاة: "إذا غابن المفطنات غابوا الرجاجيل"، مؤكداً التزامه بوصيّتها بإدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال في الأعياد والمناسبات الاجتماعية.