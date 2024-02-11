وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد … هنا التفاصل والشروط

وشددت على ضرورية اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة، وفي حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات وللدخول، لمعرفة المزيد يرجى زيارة الرابط .