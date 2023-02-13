فرنسا تمنح "الحقيل" الوسام الوطني من جوقة الشرف برتبة "فارس"

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسكن السفير بحي السفارات بالرياض، حيث أوضح في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، عمل العديد من الأشخاص على تعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا، اللتين تربط بينهما شراكة استراتيجية تتقدم باستمرار.