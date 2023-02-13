فرنسا تمنح "الحقيل" الوسام الوطني من جوقة الشرف برتبة "فارس"

باسْم رئيس الجمهورية الفرنسية، منح السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، رئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس خالد بن عبدالله الحقيل الوسام الوطني من جوقة الشرف برتبة "فارس".
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسكن السفير بحي السفارات بالرياض، حيث أوضح في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، عمل العديد من الأشخاص على تعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا، اللتين تربط بينهما شراكة استراتيجية تتقدم باستمرار.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن تاريخ هذه العلاقة يعود إلى اللقاء الذي جمع الملك فيصل بن عبدالعزيز، والجنرال ديغول في عام 1967م.
وأفاد بأن رابطة جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني تضم عدداً من الرجال والنساء الذين يمثلون حجر زاوية هذه الشراكة، وذلك بحكم دورهم في تعميق العلاقة السعودية- الفرنسية.