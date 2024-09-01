حالة جوية استثنائية في جازان... الظلام يكتسح النهار وتدني الرؤية و"الأرصاد" يوضح

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جازان شهدت اليوم حالة جوية غير مسبوقة حولت النهار إلى ظلام دامس.
وفي هذا السياق ذكر المتحدث الرسمي للأرصاد أن الفيديو المتداول حول الحالة يعكس مدى تأثير الحالة الجوية التي اجتاحت المنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن الحالة تسببت في تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر، مع رياح عاتية تجاوزت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة. وسجلت الأمطار في جازان 10 ملم، بينما بلغت في أبو عريش 67 ملم.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يواصل متابعة وتقييم الظواهر الجوية على مدار الساعة، ويقوم بإبلاغ الجميع بالتطورات ضمن إطار زمني محدد.