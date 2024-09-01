حالة جوية استثنائية في جازان... الظلام يكتسح النهار وتدني الرؤية و"الأرصاد" يوضح

وأشار المتحدث إلى أن الحالة تسببت في تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر، مع رياح عاتية تجاوزت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة. وسجلت الأمطار في جازان 10 ملم، بينما بلغت في أبو عريش 67 ملم.