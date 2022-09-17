"آل الشيخ": التقنيات الحديثة توفّر وصولاً فعّالاً ومنصفًا للمصادر والمنصات الإلكترونية المفتوحة للمتعلمين

وأكد أن أهمية المصادر والمنصات الإلكترونية المفتوحة تكمن في انخفاض تكلفتها، وسهولة إعادة استخدامها، وكذلك مواءمتها مع السياقات المحلية، وإعادة نشرها؛ مشيرًا إلى أنه توفرها بشكل آمن يمكن للطلاب في المملكة من التعرّف على متحف التاريخ الطبيعي هنا في مدينة نيويورك، بينما هم في فصولهم الدراسية في الرياض، كما يمكن للطلاب من هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومن مختلف أنحاء العالم التجوّل من خلال الواقع الافتراضي في مدينة نيوم الذكية في المملكة.